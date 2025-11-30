Energia, a Napoli un convegno sulle comunità termiche e la geotermia

Svimez, Club Atlantico Napoli, Università Parthenope, Unione Geotermica Italiana, Ordine dei Geologi della Campania organizzao il convegno “Comunità Energetiche Termiche e Geotermia a bassa profondità – L’esperienza Europea – Opportunità di sviluppo per il territorio e di risparmio per la collettività”, che si terrà a Napoli, presso Villa Doria D’Angri (g.c.), in via Francesco Petrarca 80, il 4 dicembre 2025.

Il convegno gode del patrocinio del Comune di Napoli e dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli.

I lavori inizieranno alle ore 9:00 e si concluderanno alle 16:00, con due brevi intervalli. In allegato è disponibile il Programma della giornata.

L’evento si svolge a una settimana dalla pubblicazione del Rapporto annuale Svimez, dedicato al rafforzamento della coesione territoriale. Nel capitolo sull’Energia viene evidenziato il significativo potenziale inespresso della geotermia che, grazie a efficienza, continuità e capacità di accumulo, potrebbe svolgere un ruolo non marginale nel processo di decarbonizzazione, contribuendo sia alla sicurezza energetica sia alla coesione territoriale.

Nel convegno di Napoli si parlerà di geotermia, un termine che spesso richiama l’immagine di vapori ad alta temperatura e, in particolare a Napoli, suscita dubbi e timori legati ai fenomeni geofisici dei Campi Flegrei. L’approccio che verrà trattato è però diverso: si parlerà di Geoscambio e di geotermia a bassa profondità, ovvero dei sistemi basati sulla distribuzione di energia termica a bassa temperatura tramite le cosiddette reti di quinta generazione.

Si tratta di soluzioni che possono essere adottate nei centri urbani, indipendentemente dalla presenza di fenomeni vulcanici, e che permettono di fornire servizi — in particolare il raffrescamento — con impatti ambientali minimi e costi ridotti. Sono quindi sistemi ideali per la Transizione e la Sicurezza Energetica e, grazie all’elevata efficienza, per contrastare il crescente rischio di povertà energetica.

Il convegno, articolato su un’intera giornata, non si limiterà agli aspetti tecnici, ma approfondirà anche il modello di sviluppo economico e sociale necessario per rendere operative le Comunità Energetiche Rinnovabili Termiche, con particolare attenzione al Mezzogiorno, dove la domanda di raffrescamento è la più elevata e in continua crescita.

L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube al seguente link:

La diretta streaming sarà accessibile senza necessità di prenotazione e resterà disponibile anche in differita.

Chi desidera partecipare in presenza può prenotarsi al link:

https://4dic.eventbrite.it/

La partecipazione in presenza dà diritto ai crediti formativi dell’Ordine dei Geologi della Campania.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a: segretario@unionegeotermica.it