Energia, al via Hello CleanTech 2.0: soluzioni green per imprese e startup

Sono aperte le candidature per Hello CleanTech 2.0, la seconda edizione del programma promosso da EIT InnoEnergy, con scadenza il 15 dicembre 2023, che si propone di individuare soluzioni energetiche sostenibili.

L’obiettivo del programma è creare una piattaforma che consenta a start-up, innovatori e ricercatori di raggiungere società internazionali e stabilire una potenziale cooperazione. In particolare, sono 9 le aree in cui i partecipanti possono candidarsi: Energy storage; Green hydrogen; Carbon tech; Heat decarbonisation; Battery recycling; Smart grid; Circular economy & Bioeconomy; Renewables; Digital solutions.

Possono partecipare al bando persone fisiche e giuridiche che sviluppano soluzioni tecnologiche rispettose dell’ambiente progettate per il settore delle cleantech.

I partecipanti riceveranno l’accesso ai servizi forniti dai partner del programma in percorsi specifici, il supporto e il mentoring degli esperti di tecnologia offerti dai partner, il Fast Track al processo di investimento da parte di EIT InnoEnergy e dei partner del programma, un potenziale accesso alle infrastrutture pertinenti attraverso opportunità di cooperazione con i principali leader del settore, l’accesso ai fondi VC globali e ai partner della comunità.