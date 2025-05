Energia, bioidrogeno e biocarburanti: finanziamenti fino a 5 milioni

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato un bando per il finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell’ambito dell’area strategica Bioidrogeno e Biocarburanti.

Il bando si propone di sostenere attività capaci di contribuire agli obiettivi della Green Powered Future Mission (GPFM) e della Clean Hydrogen Mission (CHM), due delle missioni chiave di Mission Innovation. I progetti dovranno sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione e l’utilizzo di bioidrogeno e biocarburanti, con ricadute concrete sulla transizione ecologica e sull’indipendenza energetica del Paese.

I progetti candidabili dovranno riguardare almeno una delle seguenti aree tematiche: sviluppo di processi per la produzione e/o purificazione di bioidrogeno e biocarburanti; recupero e valorizzazione dei sottoprodotti generati durante tali processi;distribuzione dei biocarburanti e utilizzo del bioidrogeno nelle reti energetiche (gas, elettrica, termica); ottimizzazione della catena logistica di approvvigionamento delle materie prime, in un’ottica di sostenibilità ambientale.

Possono presentare domanda una compagine progettuale composta da almeno due soggetti, tra cui obbligatoriamente almeno un’impresa, che assumerà il ruolo di Capofila. I soggetti devono avere sede in Italia e possono essere: imprese di qualsiasi dimensione (comprese micro, piccole, medie e grandi imprese), incluse le startup innovative, che operano nel settore di riferimento del progetto; organismi di ricerca pubblici e privati, comprese università, enti pubblici di ricerca, IRCCS e altri soggetti con finalità di ricerca.

Il budget complessivo del bando è pari a 12 milioni di euro. Ogni progetto potrà beneficiare di un finanziamento a fondo perduto compreso tra 500.000 e 5.000.000 di euro.

E’ possibile presentare la propria proposta progettuale fino al 12 giugno 2025.