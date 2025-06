Energia, biomassa dalle microalghe: nuovo progetto di ricerca targato Graded

Utilizzo di microalghe per rimuovere sostanze inquinanti e produrre biomassa da valorizzare. E’ quanto prevede l’ultimo progetto di ricerca sviluppato da Graded, società energetica con quartier generale a Napoli, in risposta al bando STEP (Tecnologie critiche ed emergenti) del MIMIT, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il progetto è stato presentato nel corso dell’ultima edizione di Innovation Village, a Villa Doria d’Angri, dal responsabile Area R&D Claudio Miranda, accompagnato dall’ingegnere Maria Teresa Russo e da Maria Assunta Cestaro (Area R&D).

Miranda ha partecipato al convegno “Bio-based industries and research”, con un intervento sul tema “Bio-based approach: un’alleanza tra impresa e ricerca per un cambio di paradigma”.