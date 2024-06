Energia, biometano ed agrivoltaico: incentivi fino al 40 per cento della spesa

Fondi Pnrr alle imprese che investono in produzione di energia da fonti rinnovabili e da biometano. Sono due le nuove opportunità lanciate dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. I bandi sfruttano le risorse provenienti dal Pnrr e la partecipazione da parte delle imprese potrà avvenire tramite il Gse (Gestore dei servizi energetici). Il primo bando concede incentivi per la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, il secondo riguarda la partecipazione ai registri e alle aste per lo sviluppo dell’agrivoltaico. Entrambi prevedono la concessione di tariffe incentivanti per la vendita dell’energia o del biogas, accompagnate da un contributo in conto capitale fino al 40% della spesa per la realizzazione degli impianti.

Tra le novità rispetto alle precedenti edizioni è prevista la possibilità di presentare richiesta di accesso agli incentivi per le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto tramite trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Inoltre, per gli impianti che presentano richiesta di accesso agli incentivi e autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata, è ammesso l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali anche successivamente alla data di partecipazione alla procedura, purché prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti. Le domande possono essere presentate fino alle 12 del 2 agosto 2024.