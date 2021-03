Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Prezzo dell’elettricità in lieve calo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 8 a domenica 14 marzo, il prezzo medio di acquisto dell’energia nella borsa elettrica (Pun) si attesta a 57,87 euro/MWh, in riduzione di 0,49 euro/MWh (-0,8%) rispetto alla settimana precedente. Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato.