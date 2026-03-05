Energia, caccia ai nuovi talenti: Graded partner Platinum della Digita Academy per il nono anno consecutivo

Il mercato del lavoro sta vivendo una trasformazione epocale, trainata dalla transizione energetica, dalla digitalizzazione e dalle tensioni geopolitiche. Alle aziende serviranno sempre più profili specializzati con competenze tecnologiche avanzate, dove il mismatch tra domanda e offerta è palpabile. Esperti in aree come l’energia rinnovabile, l’efficienza energetica, l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale sono sempre più richiesti. In questo contesto, diventa cruciale per le aziende creare sinergie con università e centri di ricerca, al fine di sviluppare competenze innovative e attrarre giovani talenti altamente specializzati da formare e far crescere. Ad accendere i riflettori su questo tema, ieri, durante l’annuale appuntamento con i “DIGITA Cafè: Racconti di Imprese”, è stato Gennaro Ardolino, Chief Innovation Officer (CIO) e Chief Information Security Officer (CISO) di Graded, azienda napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi che si conferma partner Platinum della Digita Academy per il nono anno consecutivo.

Ai ragazzi che stanno completando la fase di onboarding e si preparano all’inizio dei project work, Ardolino, ex studente della Digita Academy, oggi anche Founder e CEO di Janus, startup tecnologica del gruppo Graded, ha illustrato il ruolo centrale della tecnologia nella crescita aziendale e le prospettive per il futuro, offrendo agli studenti un’occasione di confronto e approfondimento sulle opportunità professionali del settore. 1 di 3