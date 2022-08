Energia, Camera di commercio di Napoli: 30 mln di euro per aiutare le Pmi indifficoltà

“Interventi mirati” per sostenere economicamente le imprese alle prese con la crisi causata dall’aumento dei costi dell’energia. E’ quanto si propone di fare la Camera di commercio di Napoli a fronte di “richieste di pagamento delle utenze con aumenti fino al 400%. Entro la fine del mese di settembre, fa sapere l’ente camerale partenopeo, saranno varati provvedimenti che vanno in una duplice direzione: “Pur considerando imprescindibile l’intervento del Governo e la messa a disposizione di 15 miliardi di euro a livello nazionale, stiamo articolando un sostegno alle imprese attraverso il finanziamento di parte delle differenze registrate in bolletta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una misura specifica per abbattere i tassi d’interesse su prestiti bancari, mirati al pagamento dell’energia”, spiega il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola. “Si tratta – aggiunge – di azioni concrete per le quali abbiamo in mente di mettere a disposizione 30 milioni di euro. E’ bene ricordare che l’ecosistema economico che fa riferimento alla Camera di commercio di Napoli è composto di circa 360 mila imprese, la maggior parte delle quali è di dimensione piccola o media. Proprio questo tessuto, già reso fragile dalla crisi legata al Covid, rischia di non sopravvivere a questa ondata di aumenti dei costi. Allo stesso tempo è evidente che le misure che può mettere in campo queste Ente devono essere sostenute a livello nazionale, con interventi specifici che il Governo deve rapidamente adottare, sia a livello regionale con l’impiego di fondi che possano integrare in maniera consistente tale iniziativa”.