Energia, case più efficienti e green grazie all’informatica quantistica

Grazie all‘informatica quantistica sarà possibile ottimizzare la gestione energetica delle nostre case, risparmiando denaro e migliorandone l’impatto ambientale. E’ quanto emerge da un nuovo studio guidato dalla Cornell University e pubblicato su ‘Engineering’. Nello specifico, gli autori hanno sviluppato una strategia di controllo predittivo dei modelli (Mpc) basata sull’ottimizzazione approssimata quantistica. Questa strategia e’ progettata per edifici dotati di sistemi di accumulo di energia a batteria e di generazione di energia rinnovabile, come i pannelli fotovoltaici. Il cuore della strategia e’ uno schema di trasferimento dei parametri basato sull’apprendimento per l’algoritmo di ottimizzazione approssimata quantistica (Qaoa). Trattando il problema Mpc come un problema di ottimizzazione binaria quadratica non vincolata (Qubo), l’approccio e’ in grado di calcolare controlli ottimali per minimizzare il consumo energetico netto di un edificio. I ricercatori hanno condotto esperimenti computazionali utilizzando i dati di due edifici del campus della Cornell University e hanno confrontato le prestazioni della loro strategia Mpc basata sul calcolo quantistico con quella basata su Mpc deterministico. La strategia Mpc quantistica ha ottenuto un miglioramento del 6,8 per cento dell’efficienza energetica rispetto alla Mpc deterministica e ha inoltre portato a una significativa riduzione annua del 41,2 per cento delle emissioni di carbonio, grazie alla gestione efficace dell’accumulo di energia tramite batterie e delle fonti di generazione rinnovabili. Inoltre, la strategia proposta ha dimostrato una buona adattabilita’. E’ riuscita a regolare i carichi di riscaldamento e raffreddamento in risposta alle variazioni di temperatura ambiente, mantenendo il comfort interno e ottimizzando al contempo il consumo energetico.