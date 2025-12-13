Energia, Cattaneo (Enel): incentivare solo ciò che genera valore e Pil

Roma, 13 dic. (askanews) – “Non ripetere gli errori del passato e incentivare solo ciò che genera valore e Pil”. Secondo, “dare energia a costo più basso alle imprese” Tarzo, “fare investimenti sugli impianti, che possono essere potenziati”, ad esempio l’idroelettrico: è la ricetta per contenere i costi dell’energia spiegata da Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel durante un intervento ad un dibattito ad Atreju.

“Enel – ha ricordato – oggi ha una quota di produzione di poco superiore al 10% dell’energia in Italia. Per individuare soluzioni al problema del prezzo dell’energia dobbiamo ragionare senza demagogia e fare alcune distinzioni”.

“È vero che ci sono settori energivori a rischio di delocalizzazione, e vanno aiutati, perché per loro l’energia rappresenta il 30/35% dei costi, ma si tratta di aziende che pagano il prezzo all’ingrosso. Per le famiglie, grazie al costo delle reti che è una voce della bolletta che in Italia è più bassa, la differenza con gli altri paesi europei è contenuta. Va capito cosa è successo ai prezzi – ha proseguito il manager -: fino al 2015 la differenza tra Italia e Spagna era di 25/30 euro al megawattora, poi per un quinquennio il prezzo si è allineato, fino al 2020, quando il divario si è accentuato”.

“Questo è successo perché tra il 2015 e il 2020 il gas costava tra 16 e 18 euro e l’Ets era molto inferiore al prezzo attuale; poi entrambe queste voci sono cresciute. Dove va fatta una scelta allora? Dobbiamo agire su tre leve – ha detto Cattaneo -: non ripetere gli errori del passato e incentivare solo ciò che genera valore e Pil; dare energia a costo più basso alle imprese, con misure importanti come quelle messe in campo dal Governo; fare investimenti sugli impianti, che possono essere potenziati, come ad esempio nel settore idroelettrico”.