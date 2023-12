Energia, crisi climatica e combustibili fossili: alla ricerca di un accordo per accelerare la transizione ecologica

Il 28° incontro annuale, noto come “COP”, dal nome della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), si è aperto il 30 novembre, e durerà fino al 12 dicembre. L’azione si svolge a Dubai, Emirati Arabi Uniti, nel vasto campus di Expo City, decorato con alberi e fogliame.

Ridurre o eliminare gradualmente i fossili? La Conferenza è ormai a metà strada, ma i risultati non sono chiari e si prevedono dispute accese. Firmato da 111 Paesi un piano per triplicare l’energia rinnovabile.

Il modo di procedere di questo intervento diffusivo, comunicativo su ildenaro.it, dell’evento del 6 dicembre, COP 28 di Dubai, è simile a quello usato in alcuni casi di creazione dei testi di questo blog, in cui è preminente la finalità di diffondere gli avvenimenti aggiornati che, via via, emergono e crescono affacciandosi alla realtà, provenienti da consessi non solo nazionali, Camera, Senato, Corte Costituzionale, Ministeri, ma anche internazionali, generalmente ampiamente correlati tra loro, come ad esempio, all’interno dell’Europa, nelle sette istituzioni dell’Unione europea: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Corte dei conti, e tra questi, singolarmente o insieme, operano da una parte e, molte volte, l’OCSE e l’ONU dall’altra. L’ONU, è notoriamente, il consesso internazionale più importante del mondo, in cui vengono formulate, generalmente sulla base di un calendario ormai consolidato, con metodo democratico, decisioni su proposte, usualmente da gruppi di Paesi: Europei , della Nato, Paesi ex comunisti, Paesi in via di sviluppo, aggregati sulla base di molteplici principi ispiratori. Essi affondano le loro radici più proprie, a partire da lontano, dal proprio patrimonio storico e religioso e poi da quelle culturali, politiche, economiche, sociali, ed altre, ispirate nel raggiungere le finalità del benessere e, al tempo stesso, di raggiungerne il rafforzamento dell’organismo. L’Onu è un’organizzazione internazionale, universale nata, nell’ ultimo dopoguerra mondiale, per promuovere la pace e la sicurezza internazionale, attraverso un sistema di sicurezza collettivo” che governa, in poche parole, il percorso di una via piena di incagli e di incognite e, al tempo stesso, collegata ad un non prevedibile roseo futuro generazionale che lambisce tratti inaspettati, anche se si prospettano , al tempo stesso soluzioni rivoluzionarie dei problemi.

Si è tenuta per la prima volta alla Conferenza Onu sul clima, una Giornata della Salute. Rilevate contraddizioni a causa delle difficoltà sempre maggiori di raggiungere un accordo sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili.

Per accelerare la transizione ecologica, l’Italia deve aumentare gli investimenti e istituire una Legge per il clima che definisca gli strumenti per raggiungere la neutralità climatica, settore per settore. E poi, trasformare le decine di miliardi di sussidi dannosi in sussidi favorevoli all’ambiente in modo da rendere sostenibile il sistema economico e sociale italiano, aumentando al contempo l’occupazione e riducendo i danni che provoca alla salute umana e agli ecosistemi.

È quanto emerso dall’evento ASviS del 6 dicembre dedicato alle sfide ambientali, mentre a Dubai era in corso la Cop 28 sul clima, organizzato per sollecitare un dibattito tra esponenti di istituzioni, forze politiche, imprese e società civile a partire dalle analisi e proposte del Rapporto ASviS 2023.

All’incontro, che si è svolto a Roma presso la CeoForLife Clubhouse Montecitorio, sono intervenuti Simona Caselli, presidente di Granlatte Soc. cooperativa agricola, Granarolo Group, Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Maria Vittoria Dalla Rosa Prati, New Wave Plef, Eleonora Evi, deputata di Europa Verde, Giordano Fatali, CeoForLife, Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Alessandra Prampolini, direttrice di Wwf Italia, e Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera.

“Con la decisione di contribuire con 100 milioni di euro al fondo ‘Loss and damage’ annunciata alla Cop 28, il Governo italiano ha riconosciuto la responsabilità storica dei Paesi sviluppati nell’aver provocato la crisi climatica, indipendentemente da quanto oggi essi contribuiscono alle emissioni, facendo così chiarezza rispetto alle posizioni espresse anche di recente da esponenti di varie forze politiche che condizionano l’impegno dell’Italia alla decarbonizzazione – ha affermato il direttore scientifico dell’ASviS, Enrico Giovannini –. A maggior ragione vanno intensificati e accelerati gli impegni verso la transizione ecologica del nostro sistema economico, anche per ridurre i danni che l’aumento delle temperature italiane provoca nel nostro Paese e abbattere drasticamente le decine di migliaia di morti premature all’anno causate dall’inquinamento atmosferico. Per realizzare la transizione ecologica è inoltre fondamentale approvare una Legge per il clima, come fatto dagli altri grandi Stati europei”.

In particolare, secondo l’ASviS la Legge dovrebbe: sancire l’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050, come deciso a livello di Unione europea, fissando un budget totale di carbonio e dei budget settoriali per i diversi comparti economici; stabilire una governance istituzionale efficace, definendo in modo coerente i ruoli del Governo, del Parlamento e delle Regioni, alla luce dell’attuale assetto costituzionale; istituire un Consiglio scientifico per il clima, che con il supporto tecnico delle agenzie esistenti assista i decisori pubblici nella predisposizione degli interventi e monitori i risultati via via ottenuti; definire il percorso temporale per eliminare i sussidi e gli altri benefici pubblici che, rallentando l’uscita dai combustibili fossili, danneggiano l’ambiente e la salute umana; stabilire le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti economici e sociali alla definizione e all’attuazione delle politiche climatiche.

Inoltre, per affrontare nel loro insieme le questioni legate alla dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile, l’ASviS ritiene necessario che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase), nell’ambito delle proprie competenze, intervenga per: mettere la protezione e il ripristino della natura al centro delle politiche; aumentare al massimo la produzione di energia elettrica rinnovabile e rendere più ambizioso il Pniec (Piano nazionale per l’energia e il clima); finalizzare urgentemente il Pnacc (Piano nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici), tenendo conto dei commenti ricevuti nella fase di consultazione pubblica; migliorare il governo del territorio; promuovere la sostenibilità ambientale e sociale nella Pubblica amministrazione e coinvolgere maggiormente i cittadini nell’adozione di comportamenti virtuosi; rafforzare i sistemi di mitigazione dell’impatto ambientale sulla salute nell’ottica One health; pianificare e realizzare infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici; stimolare la ricerca e l’innovazione per la sostenibilità.

A queste raccomandazioni, indirizzate al governo, ha risposto il titolare del Mase, Gilberto Pichetto Fratin: “Abbiamo il dovere di fare il possibile ma non dimentichiamo che siamo un Paese ricco, che ha saputo ingegnarsi, ha saputo creare diverse opportunità con i processi trasformativi. Per il nostro sistema produttivo, essere tra i primi a raggiungere gli obiettivi significa anche essere competitivi. Tutto questo si vede già da ora, le nostre migliori aziende che fanno riferimento alla qualità del prodotto certificano il vantaggio competitivo. Non basta, però, approvare un singolo provvedimento per la transizione, per questo abbiamo costituito una commissione che verifichi il da farsi sul tema. Serve un quadro complessivo di lungo termine, che per esempio contenga sia una Legge sul clima sia la tutela del suolo, per rimodernare la struttura urbana del nostro Paese. Su questi temi ci sarà un tavolo con la società civile per avere un confronto diretto. Sull’acqua, per esempio, il 42% dell’acqua nei nostri acquedotti viene dispersa, ma da anni non ci sono grandi opere, e abbiamo oltre 3mila gestori con cui confrontarci”. In chiusura del suo intervento il ministro ha dichiarato di aver firmato l’atteso decreto sulle Comunità energetiche rinnovabili.

Durante il suo intervento Alessandra Prampolini ha ricordato l’importanza di applicare un pensiero sistemico agli obiettivi di transizione ecologica: “L’Agenda 2030 è stata fortemente innovativa perché ha proposto una visione sistemica dei problemi, ma l’impressione è che con le vicende degli ultimi anni si sia tornati a una frammentazione, quando si parla di ambiente questo è un enorme danno. Al di là della singola norma, abbiamo proprio bisogno di una visione diversa, d’insieme. Dobbiamo spostare l’asse degli interventi sul benessere collettivo”. Infine, ha concluso: “Voglio ricordare che fare delle scelte significa delimitare un percorso e qualcuno deve prendersi la responsabilità di indicare la strada”.

Stefano Ciafani è poi intervenuto sui Sussidi ambientalmente dannosi (Sad) presenti nel bilancio dello Stato che, secondo il Mase, ammontano a 22,4 miliardi di euro (nel 2021), e ha indicato gli elementi chiave per la transizione ecologica: “Credo che la sfida sia racchiusa in tre parole: ambizione, velocità, allocazione. Sul Pnacc, per esempio, dobbiamo velocizzare e dobbiamo metterci delle risorse. Il Pniec, invece, è poco ambizioso: non possiamo lasciare agli altri il mercato delle tecnologie pulite, se non puntiamo con forza sulla transizione tra alcuni anni saremo invasi da tecnologia di altri Paesi e ci lamenteremo di qualcosa che è stato causato da noi. L’ambizione garantisce la competitività del Paese, non la penalizza come troppo spesso si dice. Credo poi che sui Sad non ne verremo a capo se non definiamo su quali c’è un’alternativa tecnologica, in sostanza: dobbiamo trasformare i Sad in un incentivo per acquistare, dove possibile, la soluzione tecnologica alternativa”.

Ciafani ha poi parlato di Europa ed elezioni europee: “Penso che la discussione sia stata drogata del fatto che la transizione ecologica è un problema per imprese e famiglie. Lo abbiamo ascoltato nella fase finale dell’approvazione sul regolamento sullo stop alle auto che emettono gas climalteranti. Ma, a prescindere dall’Europa, stiamo facendo resistenza su un tema su cui l’industria ha già deciso, il mondo va nella direzione dell’elettrico. Se noi continuiamo a insistere sul passato, il problema sarà delle piccole e medie imprese che non verranno aiutate nel processo di transizione. Chi prima faceva le lampadine a incandescenza oggi fa un’altra cosa. Su questo bisogna elevare il dibattito altrimenti veramente faremo un bagno di sangue. Il dibattito deve evolvere, nell’interesse delle imprese e delle persone. Se continuiamo con ‘l’Europa è cattiva’ non facciamo passi avanti. La traiettoria verso la transizione ecologica e l’innalzamento dell’asticella devono essere pensate come un fattore di competitività”.

“Si avverte la necessità forte di entrare in un’epoca di pacificazione nazionale per lavorare tutti insieme”, ha invece dichiarato Giordano Fatali, sottolineando la necessità del Paese di portare avanti un’alleanza, di monitoraggio e di dare continuità.

Di seguito Mauro Rotelli ha parlato della Legge sul consumo di suolo: “Abbiamo avuto un’agenda dei lavori caratterizzata da problemi e catastrofi che avremmo voluto evitare. L’esborso economico per riparare i danni sta diventando insostenibile per gran parte dei comparti. Per raccogliere queste sfide abbiamo bisogno in primis di una Legge sul consumo e sulla rigenerazione del suolo. Speriamo che sia questa la volta buona per approvarla. Sappiamo che alcune scelte in materia ambientale sono onerose. Bisogna anche chiedersi, chi paga?”. Rotelli è anche intervenuto sul tema europeo, affermando che “la dimensione della sfida ambientale è quantomeno europea” e sottolineando come “occorra avviare una trattiva serrata sul Patto di stabilità europeo, che non può rappresentare ciò che era prima della pandemia”.

Della necessità di ridurre le emissioni e di approvare una Legge sul clima ne ha discusso Eleonora Evi: “Non possiamo più permetterci di aspettare di ridurre le emissioni e di avere una Legge sul clima. Serve un quadro preciso delle cose da fare, dobbiamo dotarci di strumenti scientifici e tecnici per monitorare i progressi. Dalle parole pronunciate dal ministro vediamo sì un’apertura, ma leggiamo anche molti tentennamenti, soprattutto sulla decarbonizzazione per liberarci dai combustibili fossili. Al momento al Mase ci sono 170 progetti basati sui combustibili fossili in attesa di essere valutati, in barba alle raccomandazioni internazionali che arrivano anche dall’Agenzia internazionale dell’energia” . Evi ha poi sottolineato come il braccio operativo finanziario italiano legato ai progetti energetici, la Sace (una società per azioni partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze), continui a investire in combustibili fossili, e concluso che “Un passo nella direzione giusta, di vera giustizia sociale, jè tassare i grandi patrimoni in modo da finanziare attività legate alla lotta alla crisi climatica”.

Maria Vittoria Dalla Rosa Prati, in collegamento da Dubai, ha parlato dei negoziati in corso: “Dalla Cop 28 non arrivano grandissime notizie. Adesso ci troviamo nella fase dove escono le prime bozze dell’accordo finale. Sono partita con sentimenti e aspettative misti, la Cop esprime l’ansia del dover fare e di far vedere anche ad altri Paesi che si sta facendo qualcosa. Ci sono varie negoziazioni e varie mosse strategiche e si corre il rischio che le opportunità diventino opportunismo”. Ha poi ricordato i traguardi raggiunti e quelli ancora da ottenere: “Il primo giorno abbiamo finalmente avuto l’accordo sul fondo Loss and damage, ma ora bisogna smettere di investire sui combustibili fossili. Stiamo vivendo un momento di verità con il Global stocktake per vedere come sono messi i Paesi sulla riduzione delle emissioni. Oltre alla mitigazione servono misure di adattamento”.

Infine, Simona Caselli ha parlato delle buone pratiche in materia di riduzione delle emissioni portate avanti dalla sua azienda: “Abbiamo scelto da tempo di accelerare, di avere una politica anticipatrice delle norme. Molto spesso si parla dell’agricoltura come di un settore che ha un impatto terribile: si tratta di lavorare sui vari pezzi per ridurre l’impatto. L’ultimo rapporto Ispra dice però che il nostro settore ha un impatto sulle emissioni del 7% in Italia. In Lombardia sorgeranno tre impianti di biometano, questo investimento da 35 milioni di euro ci permetterà di ridurre 18mila tonnellate di CO2”.