Energia da Nutrire, stamattina ad Agraria il libro di Marialuisa Conza

Non solo un libro, ma un vero e proprio progetto sociale per il benessere partendo dalla sana nutrizione: questo il senso di ‘Energia da Nutrire-Il tuo percorso verso il Benessere’ di Maria Luisa Conza (INES Editori a Napoli), che viene presentato questa mattina, lunedì 4 dicembre 2023, alle ore 10.30 presso la Sala Cinese del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II, presso la Reggia di Portici.

Con l’autrice, specialista in Nutrizione e responsabile R&D Antur, intervengono Lucia Fortini assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola della Regione Campania; Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici; Melicia Comberiati, segretario CISL Napoli con delega a Sicurezza e Salute; Claudio Rodolfi Salerno, presidente Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali; Raffaella Ruocco, welfare manager di Prodos Cooperativa Sociale. Modera Francesco Bellofatto, giornalista.

“Quest’opera, che unisce rigore scientifico e passione per il cibo – spiega Maria Luisa Conza – mostra come la nutrizione intelligente può essere la chiave per un benessere personale e collettivo sostenibile”.

L’evento si svolge con il patrocinio di Regione Campania e CISL Napoli

L’incontro sarà preceduto da un percorso sensoriale tra i cibi – illustrati nel libro – preparati dallo chef Gabriele Martinelli

L’AUTRICE

Maria Luisa Conza, farmacista e biologa nutrizionista, è esperta di PNEI. Specializzata in Scienze della Nutrizione Umana, ha maturato competenze specifiche in nutrizione oncologica, pediatrica e sportiva, oltre ad approfondire la dieta chetogenica e l’integrazione funzionale. Responsabile di Ricerca presso Antur srl, società specializzata in progetti di sostenibilità e corporate well-being; e fondatrice di Greensalus, centro focalizzato sulla salute integrata e sostenibile, Maria Luisa Conza è la creatrice di Antur Diet, piattaforma basata su machine learning per il benessere psicofisico. Il suo libro propone un metodo innovativo per il benessere attraverso la dieta. Appassionata di Meditazione Trascendentale, colleziona cristalli e pratica il riequilibrio dei chakra.

www.nutrizionista-conza.it – www.antur.it

IL LIBRO

‘Energia da Nutrire’ è una guida illuminante che ti accompagna nel tuo viaggio verso il benessere psicofisico. Utilizzando principi di nutrizione avanzata e tecniche di meditazione, Maria Luisa Conza propone un approccio integrato per raggiungere l’armonia tra mente e corpo. Nel cuore del libro c’è un’ampia sezione dedicata con un menù di due settimane: ricette dettagliate e immagini accattivanti, realizzate in collaborazione con il Pastificio Leonessa e lo chef Gabriele Martinelli. Attraverso consigli pratici, riflessioni profonde e deliziose proposte culinarie, il libro offre strumenti per riscoprire l’energia vitale e abbracciare una vita più sana e bilanciata.

Alla stampa presente sarà riservata una copia del libro.