Dal primo ottobre giu’ di un grado le temperature, da 20 a 19 gradi, in case, condomini ed uffici pubblici. Allo stesso modo gli impianti di riscaldamento rimarranno accesi per un’ora in meno rispetto a quanto avviene oggi. E’ quanto ha annunciato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, presentando il piano di risparmio energetico del governo.