Energia dagli scarti dei limoni e dai fondi di caffè, Confindustria Salerno presenta il progetto Amalfi 0 waste

Dagli scarti dei limoni della Costiera amalfitana già si produce energia green, così come i fondi del caffè preparato ai turisti che arriveranno la prossima estate diventeranno fungaie: si tratta di alcune delle iniziative legate a Zero Waste Amalfi Coast, il progetto che ha portato alla nascita di un ciclo sostenibile di gestione dei rifiuti legato a pratiche di economia circolare, promosso dall’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi in collaborazione Hotel Rifiuti Zero e il Consorzio Omega. Intervengono Lina Piccolo, vice presidente di Confindustria Salerno con delega all’Ambiente, Andrea Ferraioli, presidente dell’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi e presidente del Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero Confindustria Salerno; Antonino Esposito, esperto di turismo sostenibile e fondatore di Hotel Rifiuti Zero; Anna Rosa Sessa, direttore amministrativo e responsabile del Progetto, Consorzio Omega; Vincenzo Calce, responsabile tecnico Anga, Albo nazionale gestori ambientali.