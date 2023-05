Energia dagli scarti dell’agricoltura: la ricerca Graded al Bioeconomy Day

Recupero degli effluenti zootecnici e dei materiali di scarto dell’agricoltura per produrre biogas e digestato da poter trasformare rispettivamente in energia e nutrimento per il terreno. Graded, azienda napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha partecipato ieri all’evento organizzato in occasione del Bioeconomy Day, presso il Palazzo Pacanowski, sede dell’Università Parthenope di Napoli, presentando alcuni dei progetti attivi in materia di economia circolare. Il convegno “Bioeconomia ed economia circolare per un nuovo modello di sviluppo: Il Ruolo dell’Università e delle Imprese”, è stato promosso e coordinato dal Cluster Spring, di cui Graded è membro, con Assobiotec-Federchimica.

Dopo una mattinata ricca di contributi tecnici da parte di professori e ricercatori dell’Università napoletana e dell’Enea, il pomeriggio è stato dedicato a un panel di interventi delle imprese per raccontare esperienze aziendali innovative e di successo. Graded ha partecipato all’iniziativa con Maria Teresa Russo e Gianfranco Marciano che hanno illustrato le numerose attività di ricerca avviate dalla società e dalle collegate del gruppo, oltre alla realizzazione di impianti per il recupero e il riutilizzo degli scarti in agricoltura per l’efficientamento energetico.