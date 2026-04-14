Energia, dal Governo no alle ipotesi di razionamento e lockdown

Lockdown energetico? “Non sono allo studio né razionamenti, né targhe alterne, né chiusura delle fabbriche, delle scuole o didattica a distanza. Tornare ai tempi del Covid mi fa inorridire al solo pensiero. Sicuramente il carburante per aerei è quello che è raddoppiato nell’arco di alcuni giorni. Quindi le compagnie mi chiedono di aumentare il prezzo dei biglietti per i cittadini, anche per la continuità territoriale, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Calabria, per il Friuli”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a Rtl 102.5. “Per il momento- aggiunge- sono riuscito a tenere tutto fermo. È chiaro che se il conflitto e il caro gasolio e il caro cherosene andassero avanti per altre settimane, sarebbe complicato tenere tutto fermo. Quindi quello del trasporto aereo è l’unico vero problema contingente. L’Italia poi dal turismo ha decine di miliardi di euro di incassi, non vorrei che per l’inerzia di Bruxelles avessimo problemi con la stagione turistica. Io per il momento però mi sto occupando dei pendolari più che dei turisti; le tariffe sono bloccate”.