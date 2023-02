Energia, dall’Europa 50 milioni di euro per il fotovoltaico e l’eolico al Sud

La Banca europea degli investimenti (Bei) ha accordato, con il sostegno del programma InvestEu, un prestito di 50 milioni di euro alla società di Torino Asja Ambiente Italia per cofinanziare la costruzione di nove impianti fotovoltaici ed eolici in Basilicata, Campania, Sardegna e Sicilia. Lo annuncia una nota. Il prestito contribuisce in particolare allo sviluppo e al cofinanziamento della costruzione di due parchi eolici in Basilicata e in Campania, il riequipaggiamento di un parco eolico in Sicilia, e sei progetti fotovoltaici in Basilicata, Sicilia e Sardegna. Le nuove centrali, che dovrebbero essere operative nel settore fino al 2027, avranno una capacità totale di 238 megawatt di punta e genereranno 460 gigawattora per anno. “Questo progetto è un eccellente esempio del potenziale di InvestEu per accelerare la nostra transizione ecologica”, sottolinea il commissario Ue Paolo Gentiloni esprimendo il proprio favore sul fatto che “InvestEu contribuisce a tirare parti dell’energia eolica e solare in Basilicata, Sardegna e Sicilia e per fornire energia pulita e rinnovabile a milioni di famiglie in Italia”.