Energia: Descalzi, ‘velocizzare ancor di più percorso transizione, sia equo e sostenibile’

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “La nostra raccomandazione è di mettere in campo da subito ulteriori misure per velocizzare ancor di più il nostro percorso di transizione e fare sì che sia equo e sostenibile”. Ad affermarlo è Claudio Descalzi, Chair task force B20 Action Council l’Action Council sulla sostenibilità e le emergenze globali e Amministratore Delegato Eni, che oggi ha dato il via alla seconda tavola rotonda focalizzata sulle indicazioni del B20 in tema di cambiamento climatico in vista di COP26 previsto dall’1 al 12 novembre a Glasgow.