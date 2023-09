Energia, Dialogo Ue degli investitori: call aperta fino all’8 settembre

Fino all’8 settembre è aperto il bando per entrare a far parte del Dialogo degli investitori sull’energia, la piattaforma europea multilivello delle parti interessate che riunisce esperti dei settori energetico e finanziario di tutti i paesi dell’Ue per valutare e aggiornare gli schemi di finanziamento per mobilitare finanziamenti nel contesto del piano REPowerEU e del Green Deal europeo. Nei prossimi mesi il Dialogo degli investitori lavorerà allo sviluppo di raccomandazioni per il miglioramento dei sistemi esistenti basati sulle migliori pratiche, sull’esperienza dei membri del gruppo di lavoro e sulle specificità degli Stati membri; e per proporre la progettazione di nuovi regimi di sostegno finanziario per sostenere gli investimenti energetici e contribuire a raggiungere gli obiettivi energetici e climatici dell’Ue.

La piattaforma è stata lanciata dalla Commissione europea nel 2022 per affrontare il nodo delle sfide finanziarie nel percorso verso la neutralità climatica nel settore energetico, la Commissione ha istituito nel 2022 il dialogo con gli investitori sull’energia. Gli esperti del settore sono riuniti in cinque gruppi di lavoro: produzione di energia; trasmissione e distribuzione; stoccaggio dell’energia; riscaldamento e raffreddamento e Servizi..