Energia, Dombrovskis apere a tassa su extra profitti: “Una possibilità”

Roma, 9 apr. (askanews) – Quella di prevedere una tassa specifica sugli “extra profitti” delle compagnie petrolifere e energetiche, derivanti dai rincari innescati dalla guerra in Iran “resta una possibilità”, anche studiando un coordinamento a livello di Unione europea. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis durante una audizione al Parlamento Ue.

“Sulla questione degli extra profitti diversi Paesi hanno interpellato la Commissione su questo tipo di misura. Avevamo proposto una misura di questo tipo nella precedente crisi, strettamente parlando – ha detto in risposta ad una domanda – non c’è nulla che impedisca aglio Stati di adottare misure simili, perché la tassazione diretta è nella competenza degli Stati membri. Stiamo valutando se possiamo studiare un approccio un po’ più coordinato a livello Ue. Ma è stata adottata nella precedente crisi e resta una possibilità”.