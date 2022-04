Energia e gas, 780 euro in più a carico delle famiglie

Ogni famiglia italiana paga oggiall’anno per le forniture di luce e gas rispetto al 2011. Questo nonostante il peso di imposte e oneri di sistema sulle bollette si riduca nel 2022 fino al 3grazie alle misure contro il caro-energia varate dal. I dati emergono da una ricerca condotta dall’associazione dei consumatorie dal Centro Ricerca e Studi di. Analizzato l’andamento del mercato energetico e le ripercussioni sulle spese degli utenti. Nel 2011 una famiglia del mercato tutelato spende in media a fine annoper le forniture di luce e gas. Nel 2021 la spesa sale a(più 139 euro). La situazione cambia sensibilmente nel 2022, a causa dei forti rincari dei prezzi energetici degli ultimi mesi. In base alle attuali tariffe la spesa annuale cresce dirispetto al 2021.