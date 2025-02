Energia e materie prime, bando Mase: budget di 21 milioni per progetti di R&S

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per il finanziamento di progetti nel settore energetico. In particolare, il bando mira a sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’intera catena del valore delle Materie Prime Critiche (MPC) e delle Materie Prime Strategiche (MPS) e in particolare nell’ambito delle Missioni “Green Powered Future” (GPFM) e “Clean Hydrogen” (CHM) di Mission Innovation 2.0, iniziativa di cooperazione multilaterale globale il cui scopo primario è quello di accelerare i processi di innovazione delle tecnologie clean.

I progetti selezionati dovranno contribuire all’integrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico, al miglioramento della produzione di idrogeno verde e allo sviluppo di soluzioni innovative per il settore energetico in una delle seguenti aree strategiche: estrazione mineraria primaria e secondaria; estrazione da fluidi; urban mining ed eco-progettazione; trasformazione (raffinazione).

Possono partecipare imprese in collaborazione con almeno due partner tra imprese e organismi di ricerca. Il budget complessivo è di 21 milioni di euro e i progetti che verranno finanziati dovranno richiedere un contributo compreso tra 500.000 e 5 milioni, a seconda delle dimensioni e delle esigenze specifiche del progetto.

I contributi non possono superare il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale, il 25 % per lo sviluppo sperimentale, il 50 % per gli studi di fattibilità.

Le proposte possono essere inviate fino al 18 marzo 2025.