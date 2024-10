Energia e robotica, open call “Talos”: finanziamenti fino a 200mila euro

Il progetto “Talos” ha lanciato la sua prima Open Call, con scadenza per partecipare fissata al 3 dicembre 2024. L’obiettivo del progetto europeo è quello di trasformare i settori dell’energia e degli impianti fotovoltaici sfruttando la robotica avanzata e l’Intelligenza Artificiale (IA). Il bando si rivolge a soggetti che offrono soluzioni in linea con le sfide delineate da Talos.Tra queste vi sono sistemi di rilevamento degli incendi, rilevamento autonomo di difetti nei cavi ad alta tensione subacquei e sotterranei, prevenzione della crescita di alghe e di incrostazioni, monitoraggio del microclima basato sull’IA per il fotovoltaico, ispezione e manutenzione degli ancoraggi e delle piattaforme.

Possono partecipare al bando startup o Pmi legalmente registrate negli Sati membri dell’Unione Europea e i suoi Paesi e territori d’oltremare e Paesi associati a Horizon Europe.

Il budget totale della call ammonta a 1,8 milioni di euro.

Le startup possono ricevere fino a 200.000 euro, a copertura del 100% dei costi ammissibili. Le Pmi che non sono startup possono ricevere fino a 140.000 euro, a copertura del 70% dei costi ammissibili, con il 30% di cofinanziamento.

Inoltre, le entità selezionate parteciperanno a un programma di sostegno della durata di 9 mesi, in cui i partner del consorzio Talos offriranno competenze tecniche in materia di ingegneria, integrazione, test e convalida. Questo programma è progettato per aiutare le startup e le PMI a dimostrare il valore aggiunto delle loro soluzioni.