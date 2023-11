Energia e sostenibilità: il know-how di Graded in campo per il progetto Astri

Favorire la nascita e il consolidamento di un ecosistema di startup in grado di rispondere in maniera efficace alle Challenge delle aziende. Mercoledì 22 Novembre, Graded, società napoletana del settore energetico, ha partecipato, con Claudio Miranda, Giuseppe Gregorini e Maria Assunta Cestaro all’evento di chiusura del progetto ASTRI – Ambiente Energia Sostenibilità Trasferimento Innovazione partito nell’ottobre 2022. Le startup hanno seguito un percorso di Business Acceleration con Campania NewSteel partner delegato del progetto nonché incubatore scientifico promosso da Città della Scienza e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, sviluppando progetti innovativi nell’ambito della sostenibilità. Graded, partner del progetto in virtù di un Accordo di Partenariato stipulato con EITD Scarl, Università degli Studi di Napoli Federico II- Dipartimento di Chimica, CNR IRC, ha offerto il proprio contributo mettendo a disposizione degli startupper il know-how consolidato nel campo dell’efficientamento energetico. In particolare è stata lanciata una “sfida” dall’azienda guidata da Vito Grassi su un tema da sviluppare: il “Recupero delle acque” come quelle utilizzate negli impianti di condizionamento, che possono essere trattate per inserirle in un nuovo ciclo industriale, ad esempio per la produzione di idrogeno tramite elettrolisi. Non solo: anche l’acqua meteorica che ricade su superfici dove non è richiesta può essere recuperata per un nuovo ciclo di processo. Dopo la presentazione dei risultati ottenuti dal progetto ASTRI, l’evento ha visto l’assegnazione del premio di incubazione.