Energia e Sud, Merita incontra il ministro Urso

Mercoledì 16 novembre riprendono gli incontri di Merita con un nuovo appuntamento dal titolo “Elettricità, questione verde” organizzato con Matching Energies Foundation in collaborazione con Enel.

Nella sede della 3Sun Gigafactory di Catania si discute del ruolo del Mezzogiorno nel processo di transizione energetica che il Paese sta affrontando, in particolare dal punto di vista del rafforzamento della filiera produttiva delle rinnovabili elettriche.

Se ne parla – in diretta streaming a partire dalle 11.30 – con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e con numerosi esponenti del mondo dell’industria e delle istituzioni.