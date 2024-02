Energia e valorizzazione degli scarti agroalimentari, Graded al meeting del progetto Agritech

Modelli di gestione circolare per la valorizzazione dei materiali di scarto: nuovo step per il Progetto “Agritech”, l’iniziativa che coinvolge 28 Università, 5 centri di ricerca e 18 imprese basata sull’utilizzo delle tecnologie abilitanti per lo sviluppo sostenibile delle produzioni agroalimentari con l’obiettivo di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione dell’impatto ambientale, lo sviluppo delle aree marginali, la sicurezza, la tracciabilità e la tipicità delle filiere. Giovedì 8 e venerdì 9 febbraio Graded, azienda napoletana del settore energetico, ha partecipato con Claudio Miranda, responsabile Ricerca&Sviluppo, Maria Assunta Cestaro e Luca Scognamiglio, dell’Ufficio R&D, al meeting del Work package 6.2 del progetto organizzato presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova per discutere i progressi ed i risultati ottenuti da tutti i partner che compongono il WP. La società di Vito Grassi ha illustrato il suo contributo in merito alla valorizzazione energetica dei sottoprodotti delle principali filiere dell’industria agroalimentare.