Energia, ecco le celle solari organiche: alta efficienza e minimo impatto ambientale

Produrre su larga scala celle solari organiche ad alta efficienza con un minimo impatto ambientale e’ ora possibile grazie ad un nuovo studio guidato dalla Linkoping University (LiU), Svezia, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Energy. “Con l’elettrificazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, probabilmente assisteremo a un aumento significativo del fabbisogno energetico mondiale. Questa elettricita’ deve provenire da fonti sostenibili dal punto di vista ambientale se vogliamo rallentare allo stesso tempo il cambiamento climatico”, afferma Feng Gao, professore di optoelettronica alla LiU. Una delle fonti di energia green piu’ usate e’ quella prodotta dai pannelli solari. Come complemento alle tradizionali celle solari in silicio, si stanno sviluppando diverse varianti alternative che dovrebbero poter offrire una maggiore efficienza e un minor impatto ambientale per la loro produzione e per il loro smaltimento. Una delle tecnologie piu’ promettenti si basa su plastiche elettricamente conduttive: l’elettronica organica. Il vantaggio delle celle solari organiche e’ che sono relativamente economiche e facili da produrre. Inoltre, sono leggere e flessibili, il che significa che potrebbero essere posizionate su finestre, interni o sui vestiti per alimentare dispositivi elettronici personali. Le celle solari organiche sono gia’ sul mercato oggi e si prevede che la loro quota aumenterà.