Energia, Enea porta al Key di Rimini tecnologie “artistiche” e IA per le rinnovabili

Intelligenza artificiale applicata al fotovoltaico, tecnologie per l’idrogeno, diagnosi energetiche e incentivi per le imprese, energia che diventa arte. Questi i temi principali che Enea presenta a Key 2026, da oggi alla fiera di Rimini fino a venerdi’ 6 marzo. I rappresentanti Enea saranno impegnati in un fitto programma di sedici workshop tematici e si alterneranno tra i due stand – uno istituzionale nella hall sud (1A) e l’altro (133) nel padiglione B4 dedicato all’idrogeno – dove verranno presentate le ultime novita’ nel settore della ricerca sull’energia e dell’efficienza energetica. In particolare, sara’ presente un plastico multimediale che illustra le tecnologie e le installazioni della nascente hydrogen valley presso il Centro Enea Casaccia (Roma), una piattaforma dimostrativa polifunzionale dell’intera filiera dell’idrogeno, dalla produzione agli usi finali, che conta su un finanziamento di 14 milioni di euro da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Inoltre, laboratori della durata di un’ora per studenti delle scuole superiori e degli Its Energia e Ambiente saranno condotti da ricercatori Enea, insieme ai giovani artisti finalisti del premio “Energia fatta ad Arte”, organizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

concorso "Energia fatta ad Arte", artisti e designer under 40 hanno reinterpretato oggetti, tecnologie e materiali messi a disposizione da aziende emiliano-romagnole, rendendo visibile l'energia che vi si nasconde. Le opere vincitrici resteranno esposte in uno spazio mostra allestito nella hall sud, accanto allo stand dell'Enea. Il team della Direzione trasferimento tecnologico, guidato dal direttore Alessandro Coppola e composto da esperti di Knowledge Transfer Management, sara' presente con uno spazio dedicato all'interno degli stand Enea, anche per incontri one-to-one con imprese interessate a conoscere da vicino l'offerta di innovazione Enea e a valorizzare competenze, infrastrutture di ricerca e risultati scientifici in chiave industriale. Gli esperti Enea di trasferimento tecnologico saranno a disposizione per illustrare collaborazioni personalizzate, in grado di ridurre il rischio dell'innovazione e ad accelerare i processi di transizione energetica. Tra gli appuntamenti in programma, oggi mercoledì 4 marzo alle ore 11, presso lo stand istituzionale nella hall sud, si terra' un seminario dedicato al programma Enea di trasferimento tecnologico Proof of Concept (PoC), il cui nuovo bando e' stato lanciato pochi giorni fa con una dotazione di 1 milione di euro per lo sviluppo di tecnologie Enea insieme alle imprese. L'obiettivo e' avvicinare le nuove generazioni ai temi dell'efficienza energetica attraverso il dialogo tra arte e scienza.