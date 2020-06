Energia, Enel Open Innovability Challenge: 10mila euro in palio per soluzioni innovative

Al via la Enel Open Innovability Challenge per l’identificazione di soluzioni innovative volte ad integrare le attività agro-zoologiche all’interno di impianti fotovoltaici a terra, promuovendo al contempo nuove opportunità per le comunità e i mercati locali attraverso un utilizzo più efficiente e sostenibile del territorio.

Le soluzioni proposte dovranno essere attuabili in differenti aree geografiche e climatiche. L’interesse è rivolto a soluzioni implementabili nell’area mediterranea europea, nel Nord e Sud America, tra -30° e +45° di latitudine.

La sfida garantisce la premiazione per almeno una soluzione. Il budget totale a disposizione è pari a 10.000 dollari: nel caso in cui saranno premiate più soluzioni (massimo 6), ci sarà almeno una candidatura che riceverà un premio non inferiore a 5.000 dollari, mentre le altre non saranno inferiori a 1.000 dollari.

Enel Green Power è leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili e si impegna a contribuire ad una produzione di energia innovativa e sostenibile, adottando un approccio proattivo volto a creare valore condiviso tra l’Azienda e l’ecosistema.