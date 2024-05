Energia eolica, premio giornalistico Anev: candidature entro il 5 febbraio 2025

Anev ha aperto il bando per la nuova edizione del Premio Giornalistico che premia, tra i vari candidati, le opere più vicine al tema dell’energia eolica. Il premio è dedicato a Giuseppe Pasqualicchio, che è stato imprenditore di grande lungimiranza e precursore dell’eolico. Fondatore della Lucky Wind, Giuseppe Pasqualicchio ha dimostrato uno spirito pionieristico nelle molteplici attività imprenditoriali intraprese e ha dimostrato, da subito, grande attenzione e cura per l’ambiente e il territorio. È stato uno dei primi imprenditori ad investire nel settore dell’energia eolica in Italia. Per le sezioni foto, brevi video, illustrazioni e under 20 non è richiesta la pubblicazione su testate e l’iscrizione all’albo dei giornalisti. Per le altre categorie si deve essere iscritti all’ordine dei giornalisti. Saranno dunque conferiti premi per servizi giornalistici pubblicati sulle seguenti categorie: A. Carta stampata (quotidiani o periodici); B. Tv; C. Radio e Podcast; D. Internet; E. Under 20; F. Fotografia; G. Brevi video (formati: quadrato 1:1 1080 x 1080 px; video panoramico 16:9 1080 x 608 px; video post 4:5 1080 x 1350 px; reel 9:16 1080×1920 px); H. Illustrazioni. Inoltre verrà riconosciuto, senza distinzione di categoria, al 1° servizio ritenuto particolarmente rappresentativo un premio in denaro pari a 1.000,00 euro; al 2° e al 3° un premio ciascuno di 500 euro e un premio di 500 euro riservato al vincitore “under 20”, per un totale in premi pari 2.500 euro. I servizi andranno inviati entro il 5 febbraio 2025.