Energia, Graded premiata a Dubai: è sua la migliore “Green Building Research” del 2022

Graded, società napoletana del settore energia, in collaborazione con il Rochester Institute of Technology of Dubai, si è aggiudicata il premio per la migliore “Green Building Research” dell’anno ai “MENA Green Building Awards 2022” con un progetto sulla Geotermia, un innovativo sistema di raffreddamento degli ambienti. Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta giovedì 27 ottobre, hanno partecipato il Professor Ghalib Kahwaji e il professore associato Mohamed Samaha per il RIT-Dubai e Giada Boudekji, branch manager di Graded S.p.A.-Dubai.

Questo progetto di ricerca, che fa seguito a un’analoga sperimentazione avviata in Campania nel 2015 con Geogrid, verrà presto immesso sul mercato avendo dato buoni risultati per applicazioni diurne, sia in ambienti residenziali che in uffici. La nuova tecnologia consentirà di garantire un consistente risparmio energetico ed economico: richiede, infatti, bassi costi di manutenzione e necessita di poco spazio perché si sviluppa in verticale nel terreno.