Energia green, la startup austriaca EET lancia sul mercato italiano SolMate

Dopo il successo in Germania, Austria e Svizzera, la start-up austriaca EET, specializzata in soluzioni fotovoltaiche, lancia nel mercato italiano il suo prodotto di punta SolMate. Un innovativo sistema di accumulo, facilmente installabile su balcone, in giardino o a parete. SolMate è stato così tanto apprezzato nella DACH che EET ha faticato a soddisfare la domanda. “Dopo il grande successo di SolMate in Germania, Austria e Svizzera, siamo felici di poter offrire il nostro sistema altamente innovativo anche in Italia, contribuendo così in modo significativo alla transizione energetica“, afferma Christoph Grimmer, fondatore e CEO di EET.

Grazie a SolMate chiunque può produrre la propria energia solare, sia che viva in una casa di proprietà o in appartamento in affitto. Questo impianto fotovoltaico da balcone con accumulatore di energia, diversamente dai grandi impianti fotovoltaici, si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, garantendo flessibilità e versatilità. L’installazione è estremamente semplice, rendendo accessibile a tutti l’opportunità di beneficiare dell’energia solare.

La tecnologia brevettata NetDetection rende SolMate unico nel suo genere. Questo innovativo sistema fotovoltaico misura costantemente e con precisione quanta energia viene utilizzata in ogni parte della casa o appartamento, indirizzando l’eccesso di energia nell’accumulatore. Il sistema è dotato di batteria di accumulo e potrà essere collegato da 2 a 4 pannelli fotovoltaici. EET fornisce una App che permette di monitorare facilmente la produzione di energia.

“Sono convinta che SolMate troverà molti sostenitori e acquirenti in Italia, perché offre esattamente ciò che i proprietari e inquilini italiani desiderano: energia verde prodotta autonomamente, rapidamente e senza sforzo“, afferma Asia Pittana, responsabile per il mercato italiano di EET.

L’interesse per soluzioni energetiche a basso impatto ambientale è cresciuto notevolmente in Italia ultimi anni, sia a causa degli effetti del cambiamento climatico, che per il desiderio di molti italiani di essere autonomi nella produzione dell’energia.

SolMate è disponibile da luglio 2023 nello Shop online di “EET-Solare” e verrà spedito entro il primo trimestre del 2024.

Profilo Aziendale

La start-up con sede a Graz è stata fondata nel maggio 2017 da Christoph Grimmer, Florian Gebetsroither e Stephan Weinberger – tutti e tre i fondatori sono laureati al Politecnico di Graz e hanno studiato intensamente le batterie e le celle a combustibile. EET Energy sta crescendo rapidamente e conta attualmente oltre 70 dipendenti – l’azienda ha attualmente sedi in Austria, Germania, Svizzera, Italia e Francia. Tra gli investitori ci sono l’imprenditore austriaco Klaus Fronius, a lungo a capo di Fronius International GmbH e attivo soprattutto nei settori della fotovoltaica e della tecnologia di ricarica delle batterie, e Michael Koncar, fondatore del gruppo VTU con sede a Graz.