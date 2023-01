Energia green, progetti transfrontalieri: nuova call Ue aperta fino al 3 maggio

La Commissione Europea e l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) hanno lanciato oggi il secondo bando per ottenere lo status di progetti di energia rinnovabile transfrontalieri ed essere finanziati dal programma Energia del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) che per il periodo 2021-2027 ha esteso una finestra dedicata solo alle energie rinnovabili transfrontaliere. Una nota dell’esecutivo europeo precisa che il bando rimarrà aperto fino al 3 maggio 2023.

CINEA aveva lanciato lo stesso bando nel 2022 e tre progetti sono entrati nell’elenco dei progetti di energia rinnovabile transfrontalieri. L’invito – precisa l’esecutivo europeo – riguarda anche progetti che facilitano l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili attraverso impianti di stoccaggio dell’energia e che contribuiscono sia all’adozione strategica di tecnologie rinnovabili innovative sia alla strategia di decarbonizzazione a lungo termine dell’Ue.