Energia, i pannelli solari del futuro: generano acqua a partire dall’aria

Acqua generata dall’umidità presente nell’aria, anche in climi molto aridi: ora è possibile grazie a innovativi pannelli solari, che producono energia pulita mentre utilizzano l’acqua per irrigare coltivazioni. Li hanno realizzati, grazie ad un particolare idrogel, ricercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia King Abdullah, in Arabia Saudita (Kaust), pubblicando lo studio sulla rivista Cell Reports Physical Science. Il sistema, chiamato WEC2P, e’ formato da un pannello fotovoltaico posizionato sopra uno strato di idrogel. Il tutto è montato sopra una grossa scatola metallica che permette la condensazione e la raccolta dell’acqua.

L’idrogel, sviluppato in una ricerca precedente, è’ in grado di assorbire il vapore acqueo presente nell’aria e di rilasciarlo sotto forma di liquido quando e’ riscaldato dal calore generato dai pannelli. La presenza di questo strato, inoltre, aumenta l’efficienza del pannello fotovoltaico di circa il 9%, poiché ne assorbe il calore in eccesso mantenendo piu’ bassa la temperatura. I ricercatori guidati da Renyuan Li hanno messo alla prova il loro sistema per due settimane nel mese di giugno, in Arabia Saudita, irrigando 60 semi di spinaci soltanto con l’acqua così ottenuta. Nel corso del test, i pannelli fotovoltaici (delle dimensioni di un grosso tavolo) hanno prodotto 1.519 watt di elettricità all’ora e circa 2 litri di acqua, che hanno consentito a 57 dei 60 semi di germogliare e crescere regolarmente. I ricercatori sono ora al lavoro per rendere l’idrogel ancora piu’ efficiente e permettere cosi’ l’utilizzo del sistema su larga scala.