Energia, in arrivo un testo unico sulle rinnovabili per semplificare il lavoro delle imprese

Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, comunica in commissione alla Camera dei Deputati che è in corso la preparazione di un Codice delle semplificazioni per le energie rinnovabili, con l’obiettivo di razionalizzare e unificare la normativa vigente. “Nel contesto delle iniziative previste dal Repower UE, stiamo lavorando alla creazione di un Testo unico legislativo di alto livello che sistematizzi e integri le disposizioni attualmente in vigore sulle fonti di energia rinnovabile, andando a sostituire le leggi più significative in questo ambito”, ha spiegato Pichetto.