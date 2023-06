Energia, incentivi alle rinnovabili: assegnati 422 Mw dal Gse

Nell’undicesimo bando di gara del Gestore dei servizi energetici (Gse), finalizzato a incentivare l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili, sono stati assegnati 422 Megawatt di potenza a impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici. Per effetto di questi risultati, la potenza complessivamente ammessa nelle undici procedure gestite dal Gse sale a 6.127 Mw, pari al 77% degli 8.000 Mw di potenza disponibile prevista dal Dm 4 luglio 2019. Lo rende noto il Gse precisando di aver ricevuto nell’ultimo bando 120 domande per quasi 450 Mw di potenza richiesta. In totale, precisa il Gse, le procedure competitive hanno impegnato oltre l’80% della potenza disponibile per i Registri e oltre il 70% per le Aste. Il 31 maggio al via il dodicesimo bando.