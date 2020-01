Energia, incentivi per fotovoltaico ed eolico: 880 domande, graduatorie online

Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato sul proprio sito internet (www.gse.it) le graduatorie dei Registri e delle Aste relativi al Decreto 4 luglio 2019 (cosiddetto DMFer1). Su 730 MW messi a bando lo scorso 30 settembre, il Gse ha ricevuto oltre 880 domande per un totale di 772 MW.

Sono stati saturati i contingenti dei Registri (Gruppo A e Gruppo B) e delle Aste (Gruppo A). Fatta eccezione per il Gruppo A2, per gli altri Registri sono state presentate domande con il massimo ribasso previsto fino al 30% sulla tariffa base. In particolare, per quanto riguarda i Registri, in quelli del Gruppo A relativo agli impianti eolici onshore e agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, sono arrivate 522 domande per un totale di 92 MW su un contingente messo a bando di 45 MW. Per i Registri del Gruppo B, relativo agli impianti idroelettrici e agli impianti a gas residuati, il GSE ha ricevuto 229 domande per un totale di 36 MW, a fronte di 10 MW previsti nel bando.

Le 96 domande Gruppo A2, destinato agli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture di amianto, hanno impegnato 15 MW dei 100 MW disponibili.

Per quanto riguarda invece le Aste, in quelle del Gruppo A, relativo agli impianti eolici on-shore e agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, sono arrivate 26 domande per un totale di 595 MW, a fronte di un contingente messo a bando di 500 MW.

Le graduatorie sono state pubblicate sul sito del Gse, nella specifica sezione. Come da calendario, il prossimo bando si aprirà il 31 gennaio, per chiudersi il primo marzo 2020 e includerà anche il contingente non assegnato nella sessione precedente.