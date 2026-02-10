Energia, innovazione e impegno sociale: Graded supporta l’Ippoterapia ad Abu Dhabi

Ingegneria, sostenibilità e responsabilità sociale unite per generare valore reale. Graded Spa, gruppo industriale del settore energetico con quartier generale a Napoli, ha completato il progetto di lighting e Building Management System (BMS) per il ZHO Hippotherapy Center di Abu Dhabi.

Il progetto, realizzato dalla branch di Graded a Dubai, ha come obiettivo la creazione di un ambiente accogliente e sicuro per i pazienti e gli operatori del centro, che offre terapie assistite con il cavallo per bambini e adulti con disabilità fisiche, neurologiche o disturbi dello spettro autistico.

Spiega la Branch Manager di Graded a Dubai, Giada Biudekji: “Il nostro approccio vuole unire competenza tecnica, innovazione e una forte attenzione alla sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale. Crediamo che la tecnologia abbia valore quando facilita concretamente la vita delle persone e supporta progetti con un impatto positivo sulla comunità”.

Il sistema di illuminazione e BMS sviluppato da Graded garantisce comfort, sicurezza ed efficienza energetica, adattandosi alle esigenze specifiche di uno spazio terapeutico. La luce è stata progettata per creare un ambiente accogliente e non invasivo, mentre il BMS consente una gestione ottimizzata dei consumi e delle condizioni ambientali.

“Il ZHO Hippotherapy Center rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare la vita di chi ha bisogno di cure e attenzioni speciali – dice Vito Grassi, Ceo di Graded -. La collaborazione con il centro è un ulteriore passo avanti nel nostro impegno verso la responsabilità sociale e la sostenibilità, che, uniti alla storica passione di famiglia per questi fantastici animali che sono i cavalli, riprendono tutti i valori fondamentali del Gruppo. Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire con la nostra esperienza e competenza a creare un ambiente inclusivo e accessibile per i soggetti diversamente abili”.