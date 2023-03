Energia, la geotermia del futuro: Graded a Pisa per l’evento UGI

“Innovazione e Sostenibilità per la Geotermia del Futuro”, Claudio Miranda, responsabile Ricerca e Sviluppo di Graded ha partecipato oggi al Workshop organizzato a Pisa dall’UGI (Unione Geotermica Italiana). E’ stata un’opportunità di confronto per il rilancio del settore geotermico che ha portato all’attenzione di istituzioni, stakeholder e professionisti il livello di innovazione tecnologica raggiunto dalla filiera a livello nazionale. Sotto i riflettori risorse, barriere allo sviluppo e nuovi metodi di indagine.

Sul fronte della ricerca in materia di geotermia la società napoletana guidata da Vito Grassi, è attiva sia in Italia che all’estero, nello specifico a Dubai dove è stato sviluppato un progetto in collaborazione con il Rochester Institute of Technology, presentato all’Expo 2020, per introdurre sul mercato emiratino una tecnologia innovativa e a risparmio energetico per la refrigerazione degli edifici residenziali e commerciali.

Un’iniziativa che fa seguito“Geogrid”, un analogo progetto di ricerca sull’energia geotermica realizzato in Campania con la partecipazione dei massimi esperti del settore: l’Istituto di Vulcanologia-INGV, il Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR, ben 4 Atenei (Parthenope, Federico II, Università del Sannio, Università della Campania), un Distretto Regionale dell’Energia, Smart Power System, e tra le imprese attuatrici del progetto, riconosciute realtà locali di provata esperienza nel settore, di cui Graded capofila.