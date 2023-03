Energia, l’accordo che rilancia il nucleare in Italia

Sviluppare il nuovo nucleare in Europa e favorirne la diffusione in prospettiva anche in Italia. È questa la finalità per la cui hanno scelto di collaborare Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare, Edf e la sua controllata Edison, che hanno annunciato la sottoscrizione di una lettera d’intenti.

In particolare, l’obiettivo dell’accordo nell’immediato è quello di valorizzare le competenze della filiera nucleare italiana, di cui proprio Ansaldo nucleare è esponente di peso, e supportare in tal modo lo sviluppo dei progetti del nuovo nucleare del colosso francese del nucleare Edf.

Contestualmente, le aziende intendono avviare una riflessione sul possibile ruolo che il nuovo nucleare può ritagliarsi all’interno della transizione energetica in Italia. Senza perdere di vista le “crescenti esigenze – si legge in una nota congiunta – di sicurezza e indipendenza energetica del sistema elettrico italiano“.

La convinzione dei quattro firmatari è che l’energia nucleare possa svolgere un ruolo complementare a quello delle fonti rinnovabili, garantendo stabilità e costituendo un mezzo importante per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione europei e italiani in vista del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

