Energia, Longi “Proposta di legge per regolare attività call center”

MILANO (ITALPRESS) – “La proposta di legge per regolare l’attività dei call center in merito ai contratti energetici è stata presentata a fine 2023 e sarà calendarizzata a maggio di quest’anno. La proposta mette al centro il consumatore, con i propri diritti, la sicurezza dei propri dati, tutelando gli utenti più fragili. L’attività dei call center illegali può addirittura indurre il cittadino a ignorare telefonate che invece potrebbero essere importanti e urgenti per lui e ciò va evitato. Ma vanno ascoltati e aiutati anche gli imprenditori del settore, ricompensandoli per il coraggio che impiegano in un mercato da 2,8 miliardi l’anno, con circa 1.400 imprese di call center”. Lo ha detto Eliana Longi, deputata di Fratelli D’Italia, in un The Watcher Talk, il format di The Watcher Post.

sat/gtr

(Fonte video: Utopia Studios)