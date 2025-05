Energia, Marcegaglia lancia l’allarme: Così le aziende muoiono

Il costo dell’energia pagato dalle imprese italiane è un problema di strategia nazionale: non si può far finta di non vedere che un gap del genere ammazza le imprese. Non si può reggere questa situazione. Questo decreto bollette non va bene. Serve un accordo fra chi produce e chi consuma energia, serve un accordo perché se ammazzano noi che la consumiamo poi sono morti anche loro”. Lo ha detto Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding intervenendo al forum Piccola Industria, in corso a Palazzo Vecchio a Firenze.