Energia, maxi piano da 507 mln: 200 impianti solari in tutta Italia. Bei guida l’operazione

Un investimento da fino a 507 milioni di euro per accelerare la transizione energetica in Italia. La Banca europea per gli investimenti (Bei), Natixis corporate & investment banking (Natixis Cib) e Sunprime holdings s.r.l. hanno firmato un’operazione di project finance a sostegno del progetto Sophocles, uno dei più ampi programmi nazionali dedicati allo sviluppo integrato di fotovoltaico e sistemi di accumulo.

Il piano prevede la realizzazione e gestione di circa 200 impianti fotovoltaici, tra installazioni su tetto e a terra, per una capacità complessiva di 290 MWp, affiancati da 350 MW di sistemi di accumulo a batteria (Bess). La Bei contribuirà con un finanziamento fino a 271 milioni di euro.

Fotovoltaico e batterie, il nodo della rete

L’integrazione tra produzione solare distribuita e sistemi di accumulo rappresenta uno dei passaggi chiave per rendere più stabile ed efficiente il sistema elettrico. Le batterie consentiranno infatti di bilanciare la produzione, gestire i picchi di domanda e ridurre la dipendenza da impianti termoelettrici a gas.

Una volta a regime, il programma produrrà circa 416 GWh di energia rinnovabile all’anno, sufficienti a coprire il fabbisogno di oltre 160mila famiglie italiane. Sul fronte ambientale, il progetto permetterà di evitare circa 2,86 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂ lungo l’intero ciclo di vita degli impianti.

Il ruolo di Sunprime e della finanza

Promotore dell’iniziativa è Sunprime, produttore indipendente di energia attivo nello sviluppo di impianti solari e sistemi di accumulo distribuiti. Il progetto consolida una collaborazione già avviata con Bei e Natixis Cib, rafforzando il modello di generazione decentralizzata su cui punta l’azienda.

Natixis Cib ha partecipato all’operazione con un ruolo centrale come sole underwriter, structuring mla (mandated lead arranger), bookrunner, banca di copertura, green loan coordinator e agente.

“L’Italia sta accelerando sul solare e sui sistemi di accumulo decentralizzati – ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei –. Il progetto Sophocles dimostra come fotovoltaico e batterie possano operare insieme per un sistema elettrico più pulito, flessibile e sicuro”.

Sulla stessa linea Guido Pescione, senior country manager di Natixis Cib, che ha sottolineato il valore strategico dell’operazione nel rafforzare la presenza dell’istituto nel mercato italiano delle rinnovabili.

Per Antonio Mazzitelli, amministratore delegato di Sunprime holdings s.r.l., il finanziamento rappresenta “una conferma della solidità del modello industriale” e un passo decisivo verso l’obiettivo di 750 MWp di fotovoltaico e 1400 MWh di batterie in esercizio entro il 2027.

Impatto economico e occupazionale

Il programma, che sarà sviluppato tra il 2026 e il 2028 in diverse regioni italiane, avrà anche ricadute dirette sul lavoro: circa 1.400 occupati all’anno nella fase di costruzione e circa 120 posti stabili durante l’esercizio degli impianti.

La maggior parte delle installazioni sarà realizzata su coperture industriali e superfici già esistenti, limitando il consumo di suolo e favorendo un utilizzo più efficiente delle infrastrutture.

Il quadro europeo

L’operazione beneficia della garanzia Investeu e si inserisce negli obiettivi del Pniec 2030 e del piano europeo Repowereu, che puntano a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

Un tassello in più in una partita ormai aperta: quella per rendere il sistema energetico italiano meno fragile e, soprattutto, meno legato al gas.