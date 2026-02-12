Energia, Meloni: affrontare temi costi, misure in prossimo Cdm

Alden Biesen, 12 feb. (askanews) – “I temi della competitività sono molti, personalmente e a nome dell’Italia mi concentrerò sulla questione dei prezzi dell’energia. Su questo chiaramente ci sono delle dinamiche e delle risposte che servono a livello nazionale e la prossima settimana porteremo in Consiglio dei Ministri una misura molto articolata sul tema dei prezzi dell’energia, ma sono anche europee”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni al suo arrivo al COnsiglio informale ad Alden Biesen, in Belgio.

“Se noi non rimuoviamo i problemi che esistono anche a livello europeo, non saremo in grado di dare una risposta sul tema più serio che mette a repentaglio la competitività delle nostre imprese, che è il tema dei costi dell’energia. Qui la questione è molto tecnica, ma dobbiamo partire da una profonda revisione del sistema degli ETS e particolarmente, diciamo, dal freno alla speculazione finanziaria che c’è intorno al sistema”.