Energia, Meloni: non cerchiamo capro espiatorio in Ue, abbiamo agito

Roma, 11 mar. (askanews) – “Non stiamo cercando un capro espiatorio nell’Ue, siamo intervenuti con coraggio con un decreto anche recente, che ha investito 5 miliardi di euro per calmierare il prezzo delle bollette”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in aula nella replica alle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo con in aggiunta comunicazioni sulla crisi in Medio Oriente.

“Stiamo proponendo di sospendere il meccanismo Ets” finchè non sarà ridemensionata la crisi energetica ed economica e “non abbiamo nè bloccato nè demonizzato le rinnovabili ma siamo intervenuti sulle enormi speculazioni che si annidavano dietro le rinnovabili, in particolare quelle rendite eterne che i consumatori pagano, il governo dice sì alle rinnovabili, non alle speculazioni sulle rinnovaili” ha osservato Meloni.