Energia nucleare, ecco la call Enen +: borse di mobilità per studenti e professionisti

L’associazione Enen (European Nuclear Education Network), attraverso il progetto Enen + cofinanziato dal programma EURATOM, offre borse di mobilità per studenti e professionisti che vogliano migliorare le proprie conoscenze, abilità e competitività in vista di opportunità di carriera nel settore nucleare.

La call è aperta in maniera continua fino al 30 settembre 2020 e le attività di mobilità dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020.

I documenti richiesti per la propria candidatura comprendono un curriculum vitae, una trascrizione accademica o un certificato che provi lo status di studente (laurea o dottorato), una lettera di motivazione e una lettera di raccomandazione dei tutor di invio e ricezione.