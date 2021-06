Energia, Open Innovability Challenge: sfida per migliorare la sostenibilità degli impianti

Enel Green Power ha lanciato la sfida “Open Innovability Challenge” per migliorare la sostenibilità e la conservazione della biodiversità negli impianti di energia rinnovabile. Questa sfida contribuirà ai seguenti obiettivi di sviluppo sostenibili dell’ONU: Obiettivo 13: “Intraprendere azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti”; Obiettivo 15: “Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, fermare e invertire il degrado del territorio e arrestare la perdita di biodiversità”.

In particolare, ENG è alla ricerca di nuovi strumenti e tecniche innovative da integrare con le iniziative già in atto nei suoi stabilimenti rinnovabili, come impianti fotovoltaici, parchi eolici e impianti idroelettrici, mirando allo sviluppo e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici e alla protezione della flora e della fauna.

Le soluzioni dovranno identificare le condizioni più adatte per la coesistenza di impianti di generazione di energia rinnovabile ed ecosistemi sani e dovranno poter essere applicate in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, dalla progettazione iniziale, la costruzione, le operazioni e lo smantellamento per impianti nuovi o esistenti. La sfida offre premi dal valore totale di 15.000 euro per le migliori cinque soluzioni.

La scadenza per presentare le domande è il 25 giugno 2021.