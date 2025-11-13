Energia, parte il Bonus elettrodomestici: voucher da 100 a 200 euro a famiglia. Domande dal 18 novembre

Il Bonus può essere utilizzato per acquistare una lavatrice e lavasciuga di classe energetica almeno A, un forno (classe almeno A), cappe da cucina (da B in su), lavastoviglie e asciugabiancheria (da C in su), frigoriferi e congelatori (almeno classe D) o piani cottura conformi al Regolamento UE 2019/2016. Il voucher coprirà fino al 30% del costo di acquisto del prodotto, per un massimo di 100 euro per nucleo familiare. La soglia salirà invece a 200 euro per i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Le risorse complessive gestite dal Mimit ammontano a 48,1 milioni di euro. Diversamente dalla prima versione del Bonus Elettrodomestici, non è prevista nessuna prenotazione delle risorse. L’ipotesi click day aveva infatti mandato su tutte le furie il settore. È confermata invece la condizione della produzione locale. Gli elettrodomestici agevolati dovranno essere prodotti “in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione europea”. Gli elettrodomestici dismessi, invece, dovranno essere smaltiti.