Energia, parte il Bonus elettrodomestici: voucher da 100 a 200 euro a famiglia. Domande dal 18 novembre

Parte il conto alla rovescia per il Bonus Elettrodomestici. Martedì 18 novembre, a partire dalle 7:00, apriranno le domande per il voucher che coprirà il 30% del costo di acquisto di un elettrodomestico green, fino a 200 euro per famiglia. Il fondo gestito dal Mimit ha una dotazione complessiva di 48,1 milioni di euro.
Il fondo finanzia l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, in sostituzione degli apparecchi obsoleti, per aumentare il risparmio energetico e promuovere il corretto smaltimento dei rifiuti.
Il Bonus può essere utilizzato per acquistare una lavatrice e lavasciuga di classe energetica almeno A, un forno (classe almeno A), cappe da cucina (da B in su), lavastoviglie e asciugabiancheria (da C in su), frigoriferi e congelatori (almeno classe D) o piani cottura conformi al Regolamento UE 2019/2016. Il voucher coprirà fino al 30% del costo di acquisto del prodotto, per un massimo di 100 euro per nucleo familiare. La soglia salirà invece a 200 euro per i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro annui.
Le risorse complessive gestite dal Mimit ammontano a 48,1 milioni di euro. Diversamente dalla prima versione del Bonus Elettrodomestici, non è prevista nessuna prenotazione delle risorse. L’ipotesi click day aveva infatti mandato su tutte le furie il settore. È confermata invece la condizione della produzione locale. Gli elettrodomestici agevolati dovranno essere prodotti “in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione europea”. Gli elettrodomestici dismessi, invece, dovranno essere smaltiti.