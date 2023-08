Energia, premio alle startup innovative: candidature entro il 30 settembre

Un premio per le startup più innovative nel settore dei biocarburanti, energia, servizi per la mobilità. A lanciarlo è Oil&nonOil, la manifestazione del settore che si svolgerà a Veronafiere dal 29 novembre all’1 dicembre. Il bando si è aperto in questi giorni e il termine per l’invio delle candidature è fissato alle 18 del 30 settembre (iscrizioni al link: https://www.oilnonoil.it/ innovation-village/). Le startup selezionate per partecipare all’Innovation Village, oltre ad avere la possibilità di esporre gratuitamente nell’ambito di Oil&nonOil 2023, sono inserite anche in una startup competition. Nel corso della fiera le startup saranno protagoniste di alcuni momenti di incontro e di presentazione delle loro proposte davanti al pubblico e a una giuria tecnica. Quest’ultima, sulla base del live pitch di presentazione e dei documenti inviati in fase di candidatura, decreterà la startup vincitrice che, proclamata nel corso dell’evento finale, vincerà Oil&nonOil Innovation Village Award e si garantirà la possibilità di esporre gratuitamente nell’ambito di Oil&nonOil 2024. Durante la manifestazione i visitatori avranno l’opportunità di votare la propria startup preferita e nel corso dell’evento finale verrà consegnato anche il riconoscimento del premio del pubblico.