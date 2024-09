Energia, progetti di infrastrutture: Bruxelles invita a presentare candidature

Oggi, la Commissione europea ha aperto un nuovo bando per progetti di infrastrutture energetiche che cercano lo status di Progetti di interesse comune (PCI) o Progetti di interesse reciproco (PMI) ai sensi del Regolamento sulla rete transeuropea per l’energia (TEN-E). Diventare PCI o PMI consente ai progetti di infrastrutture energetiche di beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate e di ammissibilità ai finanziamenti Ue dal Connecting Europe Facility. Una volta adottato, questo sarà l’ultimo elenco dell’Unione supportato dall’attuale Quadro finanziario pluriennale. Per il periodo 2021-2027, il budget rimanente disponibile per CEF-Energy è di circa 3,5 miliardi di euro. Aumentare e dare priorità agli investimenti in infrastrutture e tecnologie per l’energia pulita, come le energie rinnovabili, le infrastrutture di rete e le reti di CO2, è una delle priorità stabilite nelle linee guida politiche della presidente von der Leyen per il Clean Industrial Deal che sarà proposto nei primi 100 giorni del prossimo mandato.